Udsigt til omfattende tørke vækker bekymring i EU

Mens EU-Kommissionens primære rolle er at lave politik, der på længere sigt vil minimere risikoen for tørke, så tilbydes de berørte lande også hjælp på kort sigt, siger talsmanden Eric Mamer.

Kommissionen råder blandt andet over fly, der bruges til at bekæmpe skovbrande.

De kan sættes ind, når et land beder om det, fordi det ikke selv har ressourcer nok til at bekæmpe en brand.

For øjeblikket arbejdes der på at gøre flåden større. Men det vil tage år, før kapaciteten for alvor er blevet oprustet, og i mellemtiden stiger bekymringen i de lande, der ofte har brug for assistance fra kommissionen.

Blandt dem er Portugal og Grækenland, som frygter, at man ikke vil kunne følge med, hvis antallet af skovbrande til sommer når nye højder.