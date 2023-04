Lovgivere i Schweiz reagerede med vrede over redning af storbank

Fusionen har for alvor ændret det finansielle landskab i det særdeles velhavende alpeland. Schweiz har i årtier brystet sig af at have et sundt bankvæsen.

Mange schweizere har reageret med bekymring. Credit Suisse var en af de cirka 30 banker i verden, om hvem det siges, at de er for store til at falde. Alligevel klappede den sammen efter en serie skandaler og fejlinvesteringer.

- Familie-ejede virksomheder og små og mellemstore virksomheder har altid vidst, at det er vigtigt at gøre bæredygtige forretninger, på en realistisk og eftertænksom måde, siger Hansjörg Knecht fra det højreorienterede Schweiziske Folkeparti.

- Hvis vi ønsker at bevare det schweiziske finanscentrum, så må vi sørge for, at de systemisk vigtige banker også afspejler disse værdier, siger han.