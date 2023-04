Koldt vejr får paven til at skippe påskeoptog i Rom

Paven så dog ud til at have det godt, da han torsdag deltog i to gudstjenester.

Langfredags optog skal gengive den vej, Jesus gik med korset - den såkaldte ”Via Crucis”.

Deltagerne gør holdt og beder eller mediterer 14 steder, der symboliserer de sidste timer i Jesu liv, fra anholdelsen af ham og til han blev begravet.

Optoget finder sted, når paven har holdt en liturgi over korsfæstelsen i Peterskirken. Det gør han efter planen klokken 17 fredag.

Det er første gang, at pave Frans ikke står i spidsen for den traditionsrige procession, siden han blev valgt som den katolske kirkes overhoved i 2013.