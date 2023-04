Sanna Marin stopper som partileder i Finland

Søndag var der valg til rigsdagen i Finland. Om aftenen stod det klart, at Socialdemokratiet kun blev det tredjestørste parti, og at Marin ikke kunne fortsætte som statsminister.

Den næste statsminister ser ud til at blive det borgerlige parti Samlingspartiets leder, Petteri Orpo.

Faktisk gik Socialdemokratiet et par procentpoint frem ved valget. Men de borgerlige partier havde en større fremgang.

Finland har tradition for at have brede koalitionsregeringer, og det ventes der også at komme nu.