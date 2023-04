Sanna Marin har erkendt valgnederlag i Finland

Den afgående statsminister, Sanna Marin, får sammen med Socialdemokratiet 19,9 procent, viser den foreløbige optælling ifølge tv-stationen Yle. Det kan omsættes til 43 mandater.

Marin var tidligere på valgaftenen optimist, sagde hun ved Socialdemokratiets valgfest.

- Lige siden i morges har jeg haft en stærk følelse af, at SDP vil blive Finlands største parti, sagde hun ifølge Hufvudstadsbladet.

I Finland er der tradition for, at lederen af det parti, der får flest stemmer, først får til opgave at forsøge at danne en regering.

Göran Djupsund, som er professor emeritus i statskundskab ved Åbo Akademi, siger til nyhedsbureauet TT, at regeringsforhandlinger mellem Samlingspartiet og De Sande Finner kan blive svære.