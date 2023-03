Dansk delegation mødte taknemmelighed og ønske om kampfly i Kyiv

- Vi er også meget interesserede i at se på, hvordan vi kan hjælpe dem mere, siger han.

- Selvfølgelig er vi på ingen måde afvisende over for, at det også kan inkludere F-16-fly. Det kræver nogle forskellige ting, blandt andet at amerikanerne tillader det, i betragtning af, at flyene er produceret i USA.

- Og så kræver det selvfølgelig også noget i forhold til hele træningsaspektet, om andre af vores allierede også gør det og så videre.

- Indtil videre har det kun været russiske og gamle sovjetiske fly, som også er det, de er trænet op i. Derfor vil det være et helt nyt skifte i forhold til kampfly, siger Michael Aastrup Jensen.