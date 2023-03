Grækenland holder valg i kølvandet på dødelig togulykke

Ulykken skete, da et passagertog på vej fra Athen til Thessaloniki kørte frontalt ind i et modkørende godstog.

Mange af de 350 passagerer var studerende.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis har tidligere lovet, at der straks vil blive handlet for at løse ”den problematiske situation”, som præger det græske togvæsen.

- Vi er alle ansvarlige for dette, vi er nødt til at være modige nok til at indrømme det, sagde han for to uger siden.

Der har siden ulykken været adskillige demonstrationer rettet mod regeringen og myndighederne over den ringe tilstand, som de græske jernbaner ifølge kritikerne er i.