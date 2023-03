Briter nægter Paludan indrejse efter planer om koranafbrænding

I januar brændte han Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Episoden udløste vrede i Tyrkiet og forværrede det i forvejen anspændte forhold mellem Tyrkiet og Sverige.

Tyrkiet har blandt andet brugt demonstrationerne fra Paludan som begrundelse for ikke at lukke Sverige ind i Nato.

I Sverige blev Paludan for to uger siden sigtet for at have ført hetz mod en folkegruppe samt for overgreb og fornærmelig tiltale mod tjenestemand.

Det skulle være sket i forbindelse med en koranafbrænding i Skånegården i Malmø 16. april 2022.

Demonstrationen førte til voldsomme uroligheder i området med bilbrande, stenkast og tilskadekomne betjente og civile.

Selv nægter han sig skyldig i alle forhold.

23. februar besluttede politiet i Sverige at forbyde koranafbrændinger.

Politiet begrunder forbuddet med den sikkerhedsrisiko, som er forbundet med koranafbrændinger.