Sveriges statsminister: Finland kommer nok i Nato uden Sverige

Tyrkiet har blokeret for Sverige, fordi landet angiveligt ikke har gjort nok for at blokere for radikale kurderes virke i Sverige. Og fordi Sverige har undladt at udlevere flere påståede medlemmer af den forbudte tyrkisk-kurdiske organisation PKK.

Sveriges regering har måttet svare, at det repræsenterer en retsstat. Her kan kun domstolene træffe den slags beslutninger.

Sverige har senest forsøgt at stramme lovgivningen for at komme Tyrkiet i møde. I sidste uge fremlagde regeringen et forslag til at stramme den svenske terrorlovgivning.

Det kræver enighed blandt samtlige Nato-lande for at kunne optage nye lande. Foreløbig mangler der accept fra både Tyrkiet og Ungarn til finsk og svensk medlemskab.