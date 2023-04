For et år siden satte Ruslands forsøg på at indtage hele Ukraine med kampvogne og langtrækkende missiler gang i en kædereaktion af politiske beslutninger. Der skal bruges flere penge på militæret, lød det enstemmigt over hele Europa.

I Berlin indledte regeringen »begyndelsen på en ny tidsalder« med at udskrive en check på 750 mia. kr. til forsvaret, og i Paris erklærede præsidenten overgangen til en decideret »krigsøkonomi«.