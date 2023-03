Stationsforstander fængslet efter græsk togulykke

En 59-årig stationsforstander, der har indrømmet at have haft en del af ansvaret for en dødelig togulykke i Grækenland, er blevet varetægtsfængslet forud for en retssag, oplyser hans advokat søndag.

Stationsforstanderen blev anholdt den 1. marts - få timer efter ulykken, hvor et tog med over 350 om bord kolliderede frontalt med et godstog nær stationen Larissa i det centrale Grækenland. 57 mennesker omkom, og langt flere blevet kvæstet.