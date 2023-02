Jægere har skudt rekordstor ulv i Sverige

En rekordstor ulv er blevet skudt i Åre i Sverige for et par uger siden.

Det skriver det svenske medie Östersunds-Posten.

Ulven havde en brystomkreds og en vægt, der ikke er set højere de seneste 46 år.

Ulven blev skudt som en del af indsatsen for at holde bestanden nede. Det blev besluttet, at ulven skulle skydes, efter at en ulv havde dræbt rensdyr i et område i Åre Kommune.