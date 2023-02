Labour om ny Nordirland-aftale: Den bliver aldrig perfekt

De særlige forhold omkring det nordirske marked skyldtes, at hverken EU eller briterne i forbindelse med brexit ønskede at oprette en hård grænse på den irske ø mellem de tidligere stridsparter Nordirland og republikken Irland.

I praksis blev der til gengæld oprettet en grænse mellem EU’s indre marked og Storbritannien i Det Irske Hav mellem England og øen Irland.

Den nye aftale justerer den oprindelige protokol for Nordirland. Den indfører blandt andet en mere enkelt kontrol af varer, der sendes fra Storbritannien til forbrugere i Nordirland.

Mens Labour ifølge partiets leder vil bakke op om aftalen, kommer det ikke nødvendigvis til at gå gnidningsfrit, når den konservative premierminister Rishi Sunak skal have sine egne partimedlemmer til at stemme for aftalen.