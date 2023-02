18 døde personer er fundet i forladt lastbil i Bulgarien

- Jeg kan ikke med sikkerhed sige, hvad der skete. Der var mangel på ilt, de frøs, de var våde, og de har helt sikkert ikke fået noget at spise i nogle dage, siger den bulgarske sundhedsminister, Asen Medjidie.

EU-landet Bulgarien fungerer ofte som en vej ind i EU for migranter.

Landet har forsøgt at stramme sikkerheden for at forhindre mennesker i ulovligt at krydse grænsen. Der er blandt andet skruet op for kontrollen langs et 234 kilometer langt pigtrådshegn, der dækker næsten hele grænsen til Tyrkiet.

Bulgarien har mødt kritik for angiveligt at mishandle nogle af de personer, der krydser grænsen fra Tyrkiet. Nogle asylansøgere fortæller, at de er blevet tvunget tilbage, tilbageholdt eller overfaldet.