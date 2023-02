EU vil øge hjemsendelser og overvågning af ydre grænser

- Vi har et projekt, hvor der kun er et hegn. Men det er ikke nok. Man har brug for kammerater, overvågningstårne, biler og veje langs hegnet for at kunne patruljere. Vi skal have en funktionel grænse, siger Ursula von der Leyen.

EU-landene er samtidig enige om at arbejde for at øge antallet af hjemsendelser for afviste asylansøgere.

- Samtidig skal en beslutning om tilbagesendelse gælde på tværs af EU. Hvis er person flytter til et andet EU-land, så gælder beslutningen om tilbagesendelse stadig. Processen starter ikke igen, siger Ursula von der Leyen.

Hun lægger samtidig op til, at EU skal forhandle samlet med tredjelande om migration. Det er har længe været et dansk ønske, at tredjelande skal inddrages for at bremse tilstrømningen mod EU.

Men den danske regerings tanke om et modtagecenter i et land uden for EU er stadig ikke blevet til EU-politik trods pres fra Danmark.

Op til topmødet foreslog Østrig desuden, at der bliver brugt to milliarder euro svarende til omkring 15 milliarder kroner på at forbedre hegnet på grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet.

Her var der dog ikke ikke umiddelbart penge at hente i EU-budgettet. Men de enkelte lande har mulighed for at finansiere hegn, hvis de vil, siger von der Leyen.

- Med landenes egne penge, kan de selvfølgelig gøre, som de vil. Der er også mulighed for bilateralt at finansiere projekter, siger von der Leyen.