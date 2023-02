Tusindvis af PFAS-stoffer kan blive forbudt i EU med nyt forslag

Det kan være nemmere sagt end gjort. For i mange tilfælde findes der endnu ikke alternativer til de syntetiske fluorstoffer. Derfor vil nogle virksomheder ifølge forslaget kunne få op til 12 år til at omlægge deres produktion.

Initiativtagerne til forbuddet er de fem europæiske lande Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige.

De sendte 13. januar et udkast til forbuddet til EU’s kemikalieagentur, som siden har undersøgt, om forslaget lever op til kravene for et EU-forbud.

Det gør det altså, og man er nu et skridt tættere på det, der ifølge Miljøministeriet kan blive det mest omfattende kemikalieforbud nogensinde i EU.