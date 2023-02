Britisk familie vil undskylde slavefortid og betale 100.000 pund

Det svarer i dag til et beløb på omtrent 20 millioner kroner.

- At vi så giver 100.000 pund næsten 200 år senere kan måske virke lidt utilstrækkeligt. Men jeg håber, at vi foregår med et godt eksempel ved at undskylde for, hvad vores forfædre gjorde, siger Laura Trevelyan og tilføjer:

- Man kan ikke reparere fortiden, men man kan anerkende smerten.