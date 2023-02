Finland og Sverige vil i Nato sammen trods tyrkisk afvisning

Finland og Sverige bestræber sig fortsat på at blive en del af Nato sammen.

Det fortæller de to landes statsministre, Sanna Marin og Ulf Kristersson, på et fælles pressemøde torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pressemødet sker i forbindelse med, at Marin er i Stockholm for at mødes med sin svenske kollega, og hvor tiltrædelsesprocessen i Nato er på dagsordenen.