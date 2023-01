Boris Johnson: Putin truede med at ramme mig med missil

I en ny dokumentar fra det britiske medie BBC hævder Storbritanniens tidligere premierminister Boris Johnson, at Vladimir Putin, Ruslands præsident, skulle have truet med at sende et missil efter ham.

Truslen skulle være kommet under en telefonsamtale, kort inden Rusland 24. februar invaderede Ukraine.

- Han truede mig på en måde på et tidspunkt og sagde: ”Boris, jeg vil ikke skade dig, men med et missil vil det kun tage et par minutter”, eller sådan noget, siger Boris Johnson i dokumentaren.