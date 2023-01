Brande i Malmø to dage i træk mistænkes for at hænge sammen

Gårsdagens otte brande skete i det samme område i Malmø. Nattens to brande er også tæt på hinanden, men i et andet område af Malmø end gårsdagens brande.

- Vi forsøger at tjekke, om vi kan finde nogle kameraer, der har filmet, men indtil videre har vi ikke fundet noget, siger vagtchefen.

Fredag lød det fra svensk politi, at det formodentlig ikke var et tilfælde, at der var så mange brande på samme tid, men man havde ikke beviser for, at der var en sammenhæng mellem dem.

- Der er meget, der stemmer overens, men vi har intet, som binder dem sammen, og vi har ingen mistænkt gerningsmand. Men det er tidligt i efterforskningen, sagde politiets pressetalsperson Calle Persson fredag.