Sveriges statsminister: Intet er vigtigere end Nato-medlemskab

Forholdet mellem Sverige og Tyrkiet er de seneste dage blevet forværret.

Det skyldes ikke mindst, at den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan lørdag brændte en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Ulf Kristersson udtalte sig samme dag om Paludans handlinger.

- Ytringsfrihed er en fundamental del af demokratiet. Men hvad der er lovligt, er ikke nødvendigvis passende, skrev han på sin officielle Twitter-profil.

På tirsdagens pressemøde udtrykker Kristersson et ønske om, at Sverige og Tyrkiet kan vende tilbage til samtalerne om Nato.

- Jeg vil gerne tilbage til en fungerende dialog. Jeg har hele tiden sagt, at kun Tyrkiet træffer de tyrkiske beslutninger. Så man skal have respekt for, at andre lande tager de beslutninger, de gør, siger Kristersson.