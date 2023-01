EU's udenrigschef: Tyskland vil ikke blokere for kampvogne

Så sent som søndag fastholdt den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, at alle våbenleverancer skal ske i samarbejde med allierede.

Scholz har forsøgt at holde den tyske beslutning tilbage ved at kræve, at USA først skal gå med til at sende sine Abrams-kampvogne, før Tyskland vil åbne for at sende de tyskfremstillede Leopard 2-kampvogne.

USA har dog afvist at sende de amerikanske kampvogne, fordi man mener, at de er for svære at forsyne og operere i Ukraine.

Søndag gik Annalena Baerbock ud med den melding, som de fleste havde ventet, at Tyskland ville komme med fredag. Den melding har hun altså ifølge Josep Borrell fastholdt mandag over de andre EU-lande.