Løkke tror på kampvogne til Ukraine

Så sent som søndag fastholdt den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, at alle våbenleverancer skal ske i samarbejde med allierede.

Scholz har forsøgt at holde den tyske beslutning tilbage ved at kræve, at USA først skal gå med til at sende sine Abrams-kampvogne, før Tyskland vil åbne for at sende de tyskfremstillede Leopard 2-kampvogne.

USA har dog afvist at sende de amerikanske kampvogne, fordi man mener, at de er for svære at forsyne og operere i Ukraine.

Søndag gik Annalena Baerbock ud med den melding, som de fleste havde ventet, at Tyskland ville komme med fredag. Men hun er fra miljøpartiet De Grønne, som er væsentligt mere kontant over for Rusland end Scholz’ SPD.

Så for Polen er det formentlig fortsat et spørgsmål, om den tyske regering rent faktisk er enig med sig selv.

Løkke tror dog på, at sagen i sidste ende vil slutte med europæisk enighed om at sende kampvognene.

- Nogle gange tager ting tid i Europa. Men jeg tror alligevel, at når man lægger det hele sammen, så sidder der en Putin i Moskva, som er overrasket over europæisk sammenhold og karakteren af den støtte, som den frie verden har ydet Ukraine, siger Løkke.