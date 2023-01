Børn blandt 30 anholdte i forbindelse med svensk voldsbølge

Svensk politi har anholdt omkring 30 personer i forbindelse med den uro, der siden juleaften har plaget Stockholm.

Det siger Sveriges rigspolitichef, Anders Thornberg, på et pressemøde mandag ifølge avisen Expressen.

- Politiet vil være til stede for at forhindre, at der sker flere drab under den voldsbølge, som pågår, siger han.