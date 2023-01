Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger mandag, at Sverige ikke skal forvente Tyrkiets opbakning til, at Sverige bliver medlem af Nato.

Udmeldingen kommer oven på, at Tyrkiet blandt andet har aflyst et svensk ministerbesøg i landet. Det besøg skulle netop have handlet om Sveriges Natomedlemskab.

Den svenske ambassadør i Tyrkiet er desuden blevet indkaldt til samtale af det tyrkiske udenrigsministerium.