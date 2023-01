Han henviser til, at Danmark selv har været i en lignende situation som Sverige. Både koran-afbrændinger og Muhammed-tegningerne førte til reaktioner i muslimske lande.

- Vi har været der selv. Og de gange, hvor vi har været der i forskellige sammenhænge, er det lykkedes os at få tyrkerne og alle mulige andre til at se forskel på Danmark som land og vores juridiske institutioner, og så det forhold, at der findes enkeltpersoner, som har nogle synspunkter, der er stærkt afvigende.

- Det bliver vores opgave at hjælpe svenskerne med at gøre det gældende over for Tyrkiet. For det er også i Tyrkiets interesse, at vi får udvidet Nato med Sverige og Finland, siger Lars Løkke Rasmussen.

Ud over Paludans koranafbrænding har Tyrkiet også kritiseret, at svenske demonstranter hængte en Erdogan-dukke uden for Stokholms rådhus.

”Henrettelsen” af Erdogan-dukken blev for ti dage siden betegnet som ”afskyelig” af Sveriges statsminister, Ulf Kristersson.