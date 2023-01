En talsmand for politiet i Aachen siger ifølge Reuters, at det er uklart, hvad der skal ske med Thunberg eller andre tilbageholdte.

Thunberg blev ført bort, da hun og en gruppe aktivister sad på kanten til en mine.

- Greta Thunberg var en del af en gruppe af aktivister, der skyndte sig mod kanten. Hun blev dog stoppet og båret sammen med gruppen væk fra umiddelbar fare for at fastslå deres identitet, siger en talsmand for politiet i Aachen ifølge Reuters.

Reuters citerer videre talsmanden for, at det endnu ikke er klart, hvad der skal ske med Thunberg eller den gruppe, hun blev båret bort sammen med.