Zelenskyj håber Polen kan vise vejen med Leopard-kampvogne

På et spørgsmål om, hvorfor Polen er det første land, der nu signalerer vilje til at sende denne type kampvogne til Ukraine, svarer regeringstalsmand Piotr Müller, at Polen frygter at blive det næste land på Ruslands liste.

- Hvis vi ikke forsvarer Ukraines uafhængighed, bliver vi det næste mål, siger han ifølge det tyske nyhedsbureau dpa til polsk tv.

I Tyskland siger vicekansler Robert Habeck, at Tyskland ikke vil stå i vejen for, at Polen leverer Leopard-kampvogne til Ukraine.

Kampvognene er produceret i Tyskland. Særlige tyske regler betyder, at hvis de skal sendes videre fra Polen til et andet land, skal Tyskland først godkende det.

- Tyskland bør ikke stå i vejen for, at andre lande tager beslutninger om at støtte Ukraine militært, uanset hvad Tyskland selv beslutter, sagde Habeck ifølge dpa.