Tusinder tog afsked med pave Benedikt ved dødsmesse i Vatikanet

Rundt om sad og stod over 60.000 sørgende, som havde deltaget i begravelsesceremonien. Det var en historisk begivenhed, da det er flere århundreder siden, at en siddende pave har kunnet begrave en forgænger.

Tidligere havde der lydt spontane klapsalver fra folkemængden på pladsen. De faldt som et udtryk for respekt for Benedikt, da hans kiste blev båret ud på pladsen fra Peterskirken, hvor den afdøde pave havde ligget lit de parade i tre dage.

Op til torsdagens begravelse har omkring 200.000 mennesker besøgt Peterskirken og sagt det sidste farvel til den tidligere pave.