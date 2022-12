Ukraines ambassadør: Matilde Kimer har overtrådt reglerne

Matilde Kimer mener, at den første episode blev klaret med den ukrainske sikkerhedstjeneste. De to andre episoder kan hun ikke genkende.

På det sociale medie Twitter skriver hun tirsdag om de to episoder, der begge er fundet sted før Ruslands invasion af Ukraine i februar i år.

- Jeg gentager lige: Jeg rejste til Krim i marts 2015 - og i juni det år indførtes nye regler.

- Det hævdes, at jeg er rejst til Donetsk via Rusland i 2016/17. Det er usandt. Alle disse rejser var via den officielle ukrainske korridor, skriver hun og henviser til reglerne for at tage til Krim.

Desuden mener hun ikke, at det er sandt, at hun kan arbejde i Ukraine uden en akkreditering. Den militære undtagelsestilstand betyder, at ”man kontinuerligt bliver tjekket for sin akkreditering”, og at man ”reelt ikke kan arbejde uden”.

Tirsdag have udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) møde med den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba. Her fik de to sig ”en god snak”. Det skriver udenrigsministeren i en mail til Ritzau.

- Jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan ordene falder i mine samtaler med udenlandske kolleger her i offentligheden.

- Men jeg kan sige så meget, at vi havde en god drøftelse om sagen, og at der blev lyttet. Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan for at løse den her sag fra dansk side, ligesom vi har gjort det de seneste måneder, skriver han.