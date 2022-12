Svensk højesteret blokerer udlevering af tyrkisk journalist

Her pegede præsident Erdogan ifølge nyhedsbureauet TT blandt andet specifikt på udlevering af Bülent Kenes som et tyrkisk krav for accept af Sveriges optagelse i Nato.

Kenes har afvist, at han skulle have overtrådt nogen lov.

- Det står klart, at der i denne sag er adskillige forhindringer for en udlevering, siger den svenske højesteret, som siger, at beskyldningerne mod Kenes om deltagelse i et kup er knyttet delvist til en politisk forbrydelse.

Dermed er der risiko for forfølgelse på baggrund af Kenes’ politiske holdninger.

Sveriges nyvalgte regering har lagt afstand til den kurdiske YPG-milits, som ifølge Tyrkiet har tætte bånd til PKK, som står på EU’s liste over terrororganisationer.