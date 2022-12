Efter længere tid på hælene tyder noget på, at Rusland er på vej til at lægge alle kræfter i for at genvinde momentum i Ukraine.

I et stort interview med The Economist torsdag advarede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og to af hans generaler om, at Rusland pønser på en storstilet offensiv, der ikke er set, siden Rusland påbegyndte sin invasion d. 24. februar i år.