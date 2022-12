Morten Meldal har fået Nobelpris af Sveriges konge

Derfor er nobelprismodtagerne fra de seneste to år også til stede i Stockholm lørdag for at få overrakt deres priser af den svenske konge, skriver nyhedsbureauet TT.

Hver af dem må tage sin ægtefælle eller partner med samt op mod ti øvrige gæster.

I alt er der omkring 1500 gallaklædte gæster samlet i Stockholms koncerthus for at hylde modtagerne af Nobelpriserne.