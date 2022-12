Sverige opfordrer alle borgere til at skrue ned for varmen

Derfor bør alle spare på strømmen ved eksempelvis at skrue ned for varmen, også selv om man egentlig har råd til at betale en høj elregning.

Det siger statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna.

- Vi vil bede det svenske folk om at spare på strømmen - også for at mindske risikoen for en afbrydelse, siger Kristersson på et pressemøde.

Han tilføjer, at der er en ”betydelig bekymring med den svenske elproduktion lige nu”. Situationen er ”relativt akut”, lyder det.

Årsagen til bekymringen er blandt andet, at Sveriges største atomreaktor, Oskarshamn 3, fredag tages ud af drift i ti dage på grund af vedligeholdelse.