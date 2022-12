150 lettere kvæstet ved togkollision i det nordøstlige Spanien

- Der skete et sammenstød klokken 7.50 på stationen Montcada i Reixac-Manresa ti kilometer nord for Barcelona. Det vil sig, at et tog bakkede op i et andet, siger en talsmand for jernbanen Joan Carles Gomez.

- Vi har undersøgt 155 personer, som blev kvæstet eller kom lettere til skade. 14 blev bragt på skadestuen eller til et hospital for yderligere behandling, siger han.

- Mange fik rifter eller slog hovedet, men ingen blev alvorligt kvæste, siger han.

Det tog, som var standset, var fyldt med passagerer. Mange passagerer faldt og blev væltet rundt ved sammenstødet, skriver El Mundo.