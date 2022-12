Otte er anholdt for at stjæle Banksy-værk i Ukraine

Politi i Ukraine har anholdt otte personer, som er mistænkt for at have stjålet et maleri af graffitikunstneren Banksy.

Værket var opført på muren af et ødelagt hus i Hostomel, der er en forstad til Ukraines hovedstad, Kyiv.

- En gruppe mennesker forsøgte at stjæle et murmaleri af Banksy. De skar værket ud fra muren på et hus, der var ødelagt af russerne, skriver guvernøren i Kyiv, Oleksij Kuleba, i en meddelelse på beskedtjenesten Telegram.