28/11/2022 KL. 16:00

Mens der ledes efter mennesker i mudderet, vokser utilfredsheden på den italienske ø Ischia

Syv personer er omkommet efter et voldsomt jordskred på den italienske ø Ischia, mens der fortsat ledes efter fem savnede i mudderet. Det er ikke første gang, et jordskred dræber på Ischia, og vreden over myndighedernes passivitet vokser på ferieøen.