Suella Bravermans tid som britisk indenrigsminister har været lige så kontroversiel, som hendes udtalelser ofte er.

Efter 43 dage på posten blev hun tvunget til at træde tilbage af Storbritanniens daværende premierminister, Liz Truss, efter at hun havde indrømmet en lemfældig håndtering af følsomme oplysninger, der endte med at give hende øgenavnet ”Leaky Sue”.