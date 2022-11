Hvis de øvrige EU-lande i næste måned støtter kommissionens anbefaling, skal mere end 25 millioner bulgarere og rumænere ikke længere stå i kø ved grænsekontrollen eller vise pas ved unionens indre grænser.

Dermed vil de ifølge den bulgarske viceminister langt om længe »opnå ligebehandling« i EU og træde ind i Schengen-zonen, som i dag omfatter 26 europæiske lande. Samarbejdet betyder, at de permanente grænseposter mellem landene er forsvundet og i stedet er rykket ud til unionens ydre grænser, hvilket i dag gør det muligt for omkring 420 mio. borgere at rejse frit over grænserne