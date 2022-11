Jeppe Kofod om mulige missiler i Polen: Stærkt bekymrende

- Vi ved endnu ikke, præcis hvad der er sket på jorden. Det er vi ved at afklare sammen med vores allierede, skriver Jeppe Kofod på Twitter.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skrev tidligere tirsdag aften, at en unavngiven amerikansk efterretningskilde siger, at et russisk missil har ramt Polen nær den ukrainske grænse og dræbt to personer.

Det er ikke bekræftet og afvises af Rusland.

Men flere af Polens Nato-allierede har allerede understreget deres støtte. Blandt dem er de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen.