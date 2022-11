Slovenien får sin første kvindelige præsident

Det var centrum-venstre, som vandt det seneste parlamentsvalg i april.

De fratog dermed Jansa magten. Hans politiske ambitioner sammenlignes ofte med dem, som premierminister Viktor Orbán nærer i Ungarn, og som til stadighed er under kritik fra EU-Kommissionen og medlemslandene for at være antidemokratiske.

Pirc-Musar er uddannet som jurist, og hun har som advokat blandt andet arbejdet for fri adgang til information.

En af hendes mest prominente tidligere klienter er Melania Trump, gift med USA’s tidligere præsident Donald Trump. Melania stammer fra Slovenien.

Pirc-Musar har også en fortid som tv-vært.

Slovenien løsrev sig i 1991 fra det daværende Jugoslavien. I 2004 blev landet medlem af EU. Der bor lidt over 2,1 millioner mennesker i Slovenien.