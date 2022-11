- Det får briterne til at holde igen med forbruget og dermed sende britisk økonomi i bakgear.

- Dertil er renterne steget kraftigt i løbet af 2022. De højere renter vil få de britiske husholdninger, der skal betale højere renter på boliglån, til at holde igen med forbruget.

Den britiske regering skal i næste uge præsentere sin finanspolitik for næste år.

- Jeg gør mig ingen illusioner om, at der ikke er en svær tid foran os. En tid, der vil kræve ekstremt svære valg for at genoprette tilliden og økonomisk stabilitet, siger finansministeren Jeremy Hunt i en udtalelse om fredagens tal for bruttonationalproduktet.