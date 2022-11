Norsk partileder vil have mere tid til familie og dropper genvalg

Han beholder også sin plads i det norske parlament, Stortinget, hvor han er valgt ind frem til 2025.

45-årige Audun Lysbakken var næstformand i SV fra 2005 til 2012. Siden har han været leder af partiet.

Han skriver i sit brev, som han har delt på Facebook, at han blev valgt med et klart formål: at vende nedgang til fremgang for SV.

Lysbakken ledede partiet første gang ved valget i 2013, hvor SV fik 4,1 procent af stemmene. I 2017 fik SV 6,0 procent og i 2021 7,5 procent af stemmene.

- De første år var præget af meget modgang, men vi holdt sammen og gav aldrig op. Siden 2017 har vi været haft jævn vækst, både i tilslutning og medlemstal.

- Alt har sin tid, og nu er det rigtigt for mig at træde et skridt tilbage og for partiet at vælge en ny leder. Nu er det tid til at sætte nye mål for SV. Aldrig i min levetid har politikken og demokratiet føltes så vigtigt som nu. Meget står på spil, men vi har også meget at vinde, skriver Lysbakken.