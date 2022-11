G7-lande vil hjælpe Ukraine med ødelagt el- og vandforsyning

- I dag etablerer vi en G7-koordineringsmekanisme til at hjælpe Ukraine med at reparere, genopbygge og forsvare dets kritiske energi- og vandinfrastruktur.

Det siger ministrene efter et to-dages møde i byen Münster.

De slår fast, at Rusland forsøger at ”terrorisere den civile befolkning” i Ukraine med de fortsatte angreb på mennesker og infrastruktur.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, anklager præsident Vladimir Putins regime for at forsøge at fryse Ukraine til overgivelse.

- Præsident Putin synes at have besluttet, at hvis han ikke kan indtage Ukraine med magt, så vil han fryse dem til underkastelse, siger han.