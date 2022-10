Norge har udvist seks til Danmark efter nynazistisk demonstration

Ifølge politiet fik demonstranterne besked på at stoppe demonstrationen og forlade området. Det nægtede de. Derfor blev de anholdt.

Samtlige anholdte har fået en bøde på 8000 norske kroner for ikke at efterkomme politiets ordrer. Det svarer til 5800 danske kroner.

Søndag var der antiracistisk moddemonstrationen foran Stortinget.

- Det er vigtigt at vise nazismen ryggen og vigtigt at understrege, at Oslo skal være en tolerant og inkluderende by, siger Oslos borgmester, Raymond Johansen, der deltog i moddemonstrationen.