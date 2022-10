Sverige igangsætter ny undersøgelse af gaslækager ved Bornholm

- Jeg har sammen med sikkerhedspolitiet besluttet at gennemføre yderligere undersøgelser på åstedet, siger Mats Ljungquist. Han er statsadvokat og leder den svenske efterforskning.

Det svenske forsvar skal deltage i den nye undersøgelse. Den vil foregå i den svenske økonomiske zone ud for Bornholm. Her er der to lækager på gasledningen.

I den danske økonomiske zone ud for Bornholm er der to lækager på gasledningen.

De fire lækager blev opdaget i slutningen af september. Her væltede store mængder gas op til havoverfladen.