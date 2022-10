- Nord Stream AG afventer stadig myndighedernes beslutning om at give den nødvendige tilladelse til at kunne undersøge skaderne, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Specialister vil inden for 24 timer være klar til at påbegynde undersøgelserne. Nord Stream AG vurderer i øjeblikket, at arbejdet vil tage mellem tre og fem dage.

Både Sverige og Danmark har i deres undersøgelser af skaderne konkluderet, at fire lækager på gasrørledningerne var forsaget af eksplosioner.