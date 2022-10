Meloni fik solid støtte i den første af to tillidsafstemninger

Tidligere tirsdag holdt hun sin første tale i parlamentet, hvor hun blandt andet lovede at fortsætte støtten til Ukraine i krigen mod Rusland.

Italien vil også fortsat holde fast i de vestlige sanktioner mod Rusland og præsident Vladimir Putin, selv om det rammer importen af russisk gas.

- Enhver der tror, at det er muligt at bytte Ukraines frihed væk, for at vi kan have fred i sindet, tager fejl, sagde Meloni.

- At give efter for Putins afpresning på energiområdet løser ikke problemet. Det vil forværre det ved at åbne op for yderligere krav og afpresning.