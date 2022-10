Milliardæren Rishi Sunak er officielt blevet udnævnt til Storbritanniens 57. premierminister efter tirsdag at have været i audiens ved kong Charles III, og dette er på flere måder historisk. For ikke blot er Sunak Storbritanniens første farvede premierminister. Den 42-årige tidligere finansminister er også den yngste premierminister i over 200 år. Og på den måde er han en frisk start på en ny epoke.