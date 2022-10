Hun nægter at give op: "Vi er nødt til at udnytte vores Brexit-frihed"

Med vanlig morbid britisk humor går en joke i Storbritannien på, at Liz Truss fra starten var så giftig, at Storbritanniens længst siddende monark, Dronning Elisabeth II, døde under 48 timer efter, at hun havde givet Truss hånd ved hendes indsættelse som premierminister i september.

Tirsdag holdt Truss en kort afskedstale uden for Downing Street 10 efter præcis 50 kaotiske dage på posten som premierminister, inden hun drog mod Buckingham Place for i en audiens med kong Charles III at tage sin formelle afsked.